В Госдуме заявили о проработке возможности удаления личных данных через сайт «Госуслуги»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Минцифры прорабатывают функционал, который позволит россиянам удалять свои ранее предоставленные персональные данные через портал «Госуслуги». Об этом в четверг, 26 января, заявил замглавы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

— Такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать, — отметил он.

Парламентарий уточнил, что подобная инициатива сделает жизнь граждан удобной, поскольку люди не всегда запоминают, кому отдавали свои личные данные, сообщает «Парламентская газета».

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 декабря, подписал закон, который запрещает принудительный сбор биометрии. В частности, закон предусматривает введение запрета на принуждение к сдаче биометрии и хранению геномной информации. Помимо этого, ограничивается перечень собираемой биометрии: только лицо и голос.

Помимо этого, Госдума 21 декабря приняла закон, запрещающий принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении тех, кто отказывается ее сдавать. Отказаться от процедуры можно будет в письменной форме через МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку данных через сайт «Госуслуги».