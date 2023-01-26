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«Школьный музей Победы» проведет всероссийский урок мужества о блокаде Ленинграда

Александр Афонин
Город
«Школьный музей Победы» проведет всероссийский урок мужества о блокаде Ленинграда
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В честь 79-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января в рамках программы «Школьный музей Победы» состоится Всероссийский онлайн-урок мужества «Непокоренные». Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы в четверг, 26 января.

— 27 января в рамках программы «Школьный музей Победы» пройдет Всероссийский онлайн-урок мужества «Непокоренные». Занятие приурочено к 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, — говорится в сообщении.

Главной темой урока станет блокада Ленинграда. Активисты школьных музеев представят доклады о различных событиях этого события. Также в рамках мероприятия планируется подключение нескольких музейных площадок из Санкт-Петербурга. Начало запланировано на 15:00.

Накануне сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-программу, посвященную 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Посетители смогут увидеть новую виртуальную выставку «Ледяная петля Сталинграда», в создании которой приняли участие музеи стран СНГ.

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