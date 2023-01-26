«Смастерили куклу вуду и навтыкали иголки»: Садальский назвал причину своей болезни

Фото: YouTube / Стас Садальский

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский предположил, что на состояние его здоровья повлияли проклятия его коллег по шоу-бизнесу.

Актер рассказал, что об этом ему рассказала «психотерапевт и ясновидящая в одном лице», которую он встретил в медицинском учреждении.

— Заглянула ко мне, посмотрела внимательно и сказала, что двое толстых людей — один в клеточку, другая на лыжах — смастерили в некоем театре куклу вуду с моим именем и навтыкали в нее иголки, — написал Садальский в своем микроблоге.

25 января Садальский сообщил, что его выписали из Боткинской городской клинической больницы после госпитализации с кровотечением.

Садальского госпитализировали в ночь на 24 января с кровотечением. Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, с какими проблемами со здоровьем может столкнуться актер из-за его повышенной тревожности. По ее словам, постоянный стресс и повышенная тревожность могут вызывать различные заболевания — от кровотечения из носа и проблем со сном до быстрой утомляемости.