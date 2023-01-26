Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Смастерили куклу вуду и навтыкали иголки»: Садальский назвал причину своей болезни

Полина Долганова
Общество
«Смастерили куклу вуду и навтыкали иголки»: Садальский назвал причину своей болезни
Фото: YouTube / Стас Садальский

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский предположил, что на состояние его здоровья повлияли проклятия его коллег по шоу-бизнесу.

Актер рассказал, что об этом ему рассказала «психотерапевт и ясновидящая в одном лице», которую он встретил в медицинском учреждении.

— Заглянула ко мне, посмотрела внимательно и сказала, что двое толстых людей — один в клеточку, другая на лыжах — смастерили в некоем театре куклу вуду с моим именем и навтыкали в нее иголки, — написал Садальский в своем микроблоге.

25 января Садальский сообщил, что его выписали из Боткинской городской клинической больницы после госпитализации с кровотечением.

Садальского госпитализировали в ночь на 24 января с кровотечением. Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, с какими проблемами со здоровьем может столкнуться актер из-за его повышенной тревожности. По ее словам, постоянный стресс и повышенная тревожность могут вызывать различные заболевания — от кровотечения из носа и проблем со сном до быстрой утомляемости.

Здоровье Знаменитости Магия Стас Садальский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы слишком надеемся на материальное

Все мнения
О проекте