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Косачев заявил, что мир не дождался от США борьбы за свободу Донбасса

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Косачев заявил, что мир не дождался от США борьбы за свободу Донбасса
Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенные Штаты Америки не вели борьбу за свободу жителей юго-востока Украины в 2014–2022 годах. Об этом в четверг, 26 января, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Таким образом сенатор прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что поставка танков на Украину является «борьбой за свободу».

— Его (Джо Байдена — прим. «ВМ») предшественники точно так же — борьбой за свободу косоваров — обосновывали бомбардировки тогдашней Югославии... Для стройности изложения не хватает только таких же действий США за свободу жителей юго-востока Украины в 2014–2022 годах, — поделился он.

Мир так и не дождался борьбы за Донбасс от США, написал Косачев в своем Telegram-канале.

Накануне американский лидер анонсировал контрнаступление армии Украины. По его оценкам, поставки тяжелых вооружений необходимы Украине для того, чтобы ВСУ могли противостоять «эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе».

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что после поставки американских танков M1 Abrams на Украину США автоматически станут стороной конфликта. Эксперт считает, что Штаты не горят желанием поставлять танки Abrams. Однако «призрачное желание скорой победы Украины» заставляет американское правительство пойти на этот шаг.

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