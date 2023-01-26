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Приметы и советы

Провизор Преснякова рассказала, есть ли проблемы на рынке лекарств

Ирина Игнатенко
Общество
Провизор Преснякова рассказала, есть ли проблемы на рынке лекарств
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Действительно ли рынок лекарств испытывает трудности и есть ли риск возникновения серьезного дефицита антибиотиков и других препаратов, рассказала директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций, провизор Виктория Преснякова.

По ее словам, сейчас 98 процентов аптек по всему миру испытывают перебои с поставками лекарственных препаратов. Это во многом связано с тем, что фармацевтические компании закупают более 80 процентов всех субстанций для изготовления препаратов в Китае, который из-за пандемии коронавируса в настоящее время работает на внутренний рынок.

В результате в аптеках действительно не хватает некоторых препаратов: антибиотиков, жаропонижающих и прочих. Однако это нельзя назвать дефицитом, уверяет Преснякова. Она отметила, что не стоит паниковать: у многих препаратов есть эффективные аналоги. Врач всегда может подобрать замену в случае необходимости, передает Общественная служба новостей.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что на российском рынке около 70 процентов лекарственных препаратов отечественного производства, передает Взгляд.ру.

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить товарные запасы лекарств, в частности, в осенне-зимний период. Об этом во вторник, 24 января, он заявил в ходе совещания с членами правительства.

проблемы Аптеки Лекарства
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