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Горожан предупредили о возможном гололеде в Москве 26 января

Евгений Белоусов

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Горожан предупредили о возможном гололеде в Москве 26 января
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ближе к вечеру, к 18:00, в столице возможен сильный гололед. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — говорится в сообщении.

Городские службы постоянно проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями в городе.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», с чем могут быть связаны резкие перепады температуры.

По словам эксперта, за последние несколько десятилетий увеличилась «повторяемость экстремальных событий» — от очень холодных до очень теплых. Эти перепады, подчеркнул Вильфанд, являются следствием изменения климата.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что эта неделя принесет горожанам солнце, а благодаря отсутствию ветра погода будет довольно комфортной.

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