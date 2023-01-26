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«Не клоун, а цирковая собачка»: Медведев прокомментировал отказ Зеленского от переговоров

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Не клоун, а цирковая собачка»: Медведев прокомментировал отказ Зеленского от переговоров
Фото: Администрация президента РФ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему неинтересно вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, преследуют единственную цель: получать больше помощи от коллективного Запада.

— Это существо (Владимир Зеленский — прим. «ВМ») даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши. Всем это понятно, — сказал политик.

Он добавил, что очевидным фактом является то, что Киев полностью зависим от финансовой поддержки и вооружения, поставляемого Западом. В случае отсутствия подобной помощи Украина не продержалась бы и одного дня, написал Медведев в Telegram-канале.

До этого Зеленский заявил, что боевые действия на территории Украины закончатся, когда российские войска покинут страну. Помимо этого, глава украинского государства добавил, что жизни людей являются для него приоритетом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимира Зеленского уже нельзя назвать возможным оппонентом для Владимира Путина. По его мнению, это связано с невыполнением обещанного со стороны президента Украины.

Украина Дмитрий Медведев Владимир Зеленский Россия
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