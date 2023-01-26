Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО

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Писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг, 26 января, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

— Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и уже отправился в зону СВО для прохождения службы и выполнения боевых задач, — сказала она.

По словам Кондаковой, писатель начинал свою службу в составе ОМОН, именно поэтому он решил отправиться в зону спецоперации в составе Росгвардии, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев, подписавший контракт с Вооруженными силами РФ, скоро примет участие в проведении спецоперации на Украине.

Известно, что во время проведения частичной мобилизации боец получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, за его плечами срочная служба в Воздушно-десантных войсках. Командование воинской части предоставило спортсмену бронь, поскольку он не подпадал под критерии мобилизации.