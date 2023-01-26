Марафон «Неделя экологических знаний» начнется в Москве 27 января

Фото: Мосприрода

В период с 27 января по 2 февраля специалисты государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода» приглашают всех желающих на экомарафон «Неделя экологических знаний». Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе организации.

Уточняется, что принять участие в тестах, викторинах, диктантах, квизах и других мероприятиях можно будет в онлайн- и офлайн-форматах. В общей сложности запланировано около 30 эколого-просветительских мероприятий.

Кроме того, специалисты подготовили «Большой тест Мосприроды». Расписание экомарафона доступно на сайте Мосприроды.

До этого стало известно, что Мосприрода запускает новый проект «Пернатый аудиогид», который расскажет жителям столицы о разнообразии птиц в Москве и научит различать их по пению. По словам замглавы ведомства Веры Струковой, «Пернатый аудиогид» был создан для того, чтобы упростить определение птиц в природных условиях.

Недавно сообщалось, что в комплексном заказнике «Зеленоградский» был замечен воробьиный сыч, занесенный в Красную книгу столицы. Сычи немного крупнее воробья: длина их тела может достигать 19 сантиметров, а вес — до 75 граммов.