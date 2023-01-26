Кадыров: «Дешайтанизация» Украины стремительно набирает обороты

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о новых успехах армии России в ходе специальной военной операции на Украине.

— В целом последние дни для российских войск выдались крайне плодотворными и насыщенными. Практически на всей линии соприкосновения наблюдаются положительные результаты. Смело можно предположить, что дешайтанизация Украины стремительно набирает обороты, — написал он в Telegram-канале.

По информации Кадырова, украинская армия несет колоссальные потери и постепенно отступает с территории Донбасса. Политик пожелал удачи всем сражающимся за Россию солдатам и выразил уверенность в скорой победе.

Недавно у Кадырова произошел конфликт с генералом Владимиром Болдыревым, который ранее возглавлял Сухопутные войска. Глава Чечни обвинил военного в плохой работе, за которую того якобы понизили.

Вскоре сам Болдырев ответил на критику и напомнил, что никто его в должности не понижал. Он, пояснил военный, просто был переведен на равнозначную должность.