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Главный операционный директор Lockheed Martin заявил, что компания намерена нарастить создание истребителей, в том числе F-16, чтобы в случае необходимости поставлять их в страны, которые «захотят помочь с разрешением конфликта» на Украине. Об этом в четверг, 26 января, сообщает Financial Times.

Официально в Пентагоне ничего не говорят по поводу передачи F-16 украинской стороне. В материале газеты сообщается об опасениях Вашингтона в связи с тем, что самолеты будут использоваться для ударов по России, а потому Белый дом не готов разрешить их реэкспорт ВСУ третьими странами.

Источники FT в ЕС допустили, что некоторые западные страны могут отправить американские истребители в государства Восточной Европы в обмен на поставки Украине старой техники советского производства.

С подобным предложением еще в марте 2022-го обращалась Польша. Так, она тогда выступила за передачу украинцам МиГ-29 в обмен на F-16. Официально США эту инициативу отвергли, посчитав, что такой шаг будет способствовать дальнейшей эскалации конфликта.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что на Западе уже приняли решение об отправке истребителей и дальнобойных ракет на Украину. В настоящее время страны НАТО прорабатывают план таких поставок «под медийным прикрытием обсуждения», пояснил он.