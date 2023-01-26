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Нуланд: США готовы к смягчению санкций против России

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Нуланд: США готовы к смягчению санкций против России
Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

США готовы пойти на смягчение санкций в отношении России ради серьезных переговоров по конфликту на Украине. Об этом в четверг, 26 января, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

— В контексте российского решения вести серьезные переговоры и вывести свои силы с Украины и вернуть территории я бы, разумеется, приветствовала бы ослабление санкций, — сказала дипломат.

Нуланд подчеркнула, что той же позиции придерживается и госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против вице-премьера России, руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, министерство ввело ограничительные меры против бизнесмена Сергея Адоньева.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему неинтересно вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, преследуют единственную цель: получать больше помощи от коллективного Запада.

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