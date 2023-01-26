Мэр Парижа высказалась об участии России в Олимпиаде-2024 на условиях МОК

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Мэр Парижа Анн Идальго высказалась об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, которые примет столица Франции.

— Я думаю, что это время для спортсменов, и их не должны лишать возможности соревноваться, — заявила Идальго.

При этом глава города отметила, что российские атлеты должны выступать на условиях Международного олимпийского комитета (МОК), а именно в нейтральном статусе. Идальго также выразила надежду, что в период Олимпиады в Париже боевых действий на Украине не будет, передает телеканал RMC Sport.

Конькобежка, заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Вечерней Москве», что заявления МОК о том, что они рассмотрят вариант допуска российских спортсменов, не поддерживающих спецоперацию, на предстоящую Олимпиаду — вовсе не гарантия того, что такие условия будут выполнены со стороны комитета.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал «ВМ», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным.