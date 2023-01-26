Движение электричек на Рижском направлении МЖД приостановлено из-за травмирования человека

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону Нахабино приостановлено движения электричек из-за травмирования человека на станции «Опалиха». Также задерживаются поезда в обратном направлении. Об этом сообщили в четверг, 26 января, в пресс-службе МЖД.

— Сегодня в 22:00 на остановочном пункте «Опалиха» произошло травмирование человека, который, по предварительным данным, нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. В связи с этим в настоящее время нет движения поездов Рижского направления в сторону Нахабино, — сказано в сообщении.

Уточняется, что для скорейшей стабилизации движения пропуск некоторых поездов в область осуществляется по соседнему пути. МЖД принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения, передает агентство «Москва».

20 января прокуратура организовала проверку по факту нарушения молодым человеком правил транспортной безопасности. По данным ведомства, инцидент случился на станции «Выхино» Казанского направления железной дороги. Молодой человек забрался на крышу электропоезда, пробежался и продолжил поездку, сев рядом с токоприемником.