Ваенга заявила о желании сломать нос сковородкой Моргенштерну

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Певица Елена Ваенга резко высказалась о рэпере Моргенштерне (признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Она рассказала, что испытывает гнев из-за пагубного, по ее мнению, влияния треков рэпера на детей.

Артистка процитировала строчку из песни кумира молодежи, в которой тот связал материальный успех женщины с ее готовностью вступить в близкие отношения с мужчиной. Звезда сообщила, что эту цитату ей как-то привел маленький сын, вернувшись из школы. Услышав неприличную фразу от наследника, Ваенга разрыдалась.

— У меня желание только одно было. Не убить! Подойти и сковородкой вот так по мордасам. С такой силой, чтобы хрустнул нос, — заявила звезда в интервью на Youtube-канале «Макарена».

В декабре Моргенштерн подтвердил информацию о том, что хотел вернуть семейную жизнь и сойтись с экс-женой Диларой Зинатуллиной, но эта попытка успехом не увенчалась. Бывшие супруги долгое время отказывались признаваться в желании вернуть отношения, несмотря на очевидные факты этого.