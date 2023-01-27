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Приметы и советы

Ваенга заявила о желании сломать нос сковородкой Моргенштерну

Юлия Курганова
Общество
Ваенга заявила о желании сломать нос сковородкой Моргенштерну
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Певица Елена Ваенга резко высказалась о рэпере Моргенштерне (признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Она рассказала, что испытывает гнев из-за пагубного, по ее мнению, влияния треков рэпера на детей.

Артистка процитировала строчку из песни кумира молодежи, в которой тот связал материальный успех женщины с ее готовностью вступить в близкие отношения с мужчиной. Звезда сообщила, что эту цитату ей как-то привел маленький сын, вернувшись из школы. Услышав неприличную фразу от наследника, Ваенга разрыдалась.

— У меня желание только одно было. Не убить! Подойти и сковородкой вот так по мордасам. С такой силой, чтобы хрустнул нос, — заявила звезда в интервью на Youtube-канале «Макарена».

В декабре Моргенштерн подтвердил информацию о том, что хотел вернуть семейную жизнь и сойтись с экс-женой Диларой Зинатуллиной, но эта попытка успехом не увенчалась. Бывшие супруги долгое время отказывались признаваться в желании вернуть отношения, несмотря на очевидные факты этого.

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