Рогов назвал заявление МАГАТЭ о взрывах вблизи ЗАЭС провокацией

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Заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах около Запорожской АЭС не соответствует действительности и является провокацией. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее МАГАТЭ, сославшись на находящихся на станции экспертов, заявило о мощных взрывах в районе ЗАЭС, которые свидетельствуют о «военных действиях вблизи объекта».

— Данная информация не соответствует действительности. Никаких взрывов, тем более мощных, в районе атомной станции не было. Это какая-то хитрая игра или уловка МАГАТЭ, которая направлена на провокацию или какие-то шаги по дискредитации ситуации в регионе, — цитирует Рогова РИА Новости.

Он добавил, что МАГАТЭ преследует цель поставить под сомнение способность ВС РФ гарантировать безопасность и защитить АЭС от обстрелов ВСУ. Рогов отметил, что ситуация на ЗАЭС штатная, радиационный фон находится в норме.

В конце декабря в Москве состоялись консультации РФ и МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС. В ходе встречи стороны отметили близость позиций относительно проекта декларации о создании зоны безопасности АЭС. Контакты продолжатся, чтобы итоговый документ был готов в максимально короткие сроки.