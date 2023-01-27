Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Вот это у Ксении фигура!»: Собчак поделилась фото в купели

Юлия Курганова
Общество
«Вот это у Ксении фигура!»: Собчак поделилась фото в купели
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Телеведущая Ксения Собчак продемонстрировала фигуру в купальнике и восхитила поклонников. Соответствующие снимки и комментарии появились у нее в Telegram-канале.

Звезда опубликовала фотографию с отдыха на Алтае. На размещенном кадре она позирует в купели на фоне заснеженного леса в бикини темно-красного цвета. Собчак предстала без макияжа, а волосы распустила и небрежно уложила.

— Прошлый раз была на Алтае летом. Людей сейчас мало, полное соединение с природой. Ну и баня в снежном лесу — бесценно, — написала она в посте.

Подписчики восхитились внешним видом 41-летней журналистки.

«У вас отличная фигурка»; «Вот это у Ксении фигура! Отличный пример»; «Дай сил мне так же в 40 выглядеть»; «Выглядите великолепно! Вдохновляете!» — оставили комментарии фолловеры.

Собчак опровергла недавно появившуюся информацию о продаже ее частного дома. Она также заявила, что цена недвижимости намного выше озвученной. Недавно в Сети появилась информация, что телеведущая намеревается продать свой дом. Называлась даже цена: якобы жилье продается за шесть миллионов долларов.

Знаменитости купальник Фотография пользователи Сети Ксения Собчак
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чебурашки на любой вкус

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Трудности нас не пугают

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте