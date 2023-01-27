«Вот это у Ксении фигура!»: Собчак поделилась фото в купели

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Телеведущая Ксения Собчак продемонстрировала фигуру в купальнике и восхитила поклонников. Соответствующие снимки и комментарии появились у нее в Telegram-канале.

Звезда опубликовала фотографию с отдыха на Алтае. На размещенном кадре она позирует в купели на фоне заснеженного леса в бикини темно-красного цвета. Собчак предстала без макияжа, а волосы распустила и небрежно уложила.

— Прошлый раз была на Алтае летом. Людей сейчас мало, полное соединение с природой. Ну и баня в снежном лесу — бесценно, — написала она в посте.

Подписчики восхитились внешним видом 41-летней журналистки.

«У вас отличная фигурка»; «Вот это у Ксении фигура! Отличный пример»; «Дай сил мне так же в 40 выглядеть»; «Выглядите великолепно! Вдохновляете!» — оставили комментарии фолловеры.

Собчак опровергла недавно появившуюся информацию о продаже ее частного дома. Она также заявила, что цена недвижимости намного выше озвученной. Недавно в Сети появилась информация, что телеведущая намеревается продать свой дом. Называлась даже цена: якобы жилье продается за шесть миллионов долларов.