Сенатор Джабаров: Слова Нуланд о смягчении санкций против РФ вызывают раздражение

Фото: Пресс-служба Совфеда

Слова заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктории Нуланд по поводу смягчения санкций против РФ в обмен на вывод российской армии с Украины и «возвращения территорий» вызывают только удивление и раздражение. Такое мнение высказал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Нуланд ранее сказала, что Штаты благосклонно отнесутся к возможности ослабления антироссийских санкций ради мирных переговоров, вывода войск с Украины и «возвращения территорий».

— Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение. Она является главным архитектором и сценаристом украинского майдана 2014 года и считает допустимым говорить о некой готовности Америки к смягчению санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для нас условий, — написал сенатор в Telegram-канале.

Он вспомнил Минск-1 и Минск-2, отметив, что «западные лидеры заманили Россию в ловушку Минских соглашений и использовали тягучие переговоры для усиления военного потенциала киевского режима». Джабаров уверен, что сейчас США тоже хотят затянуть РФ на переговоры, чтобы снабдить Украину еще большим количеством оружия.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о санкциях против России.