Пушков оценил заявление Нуланд об условиях смягчения санкций против РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о санкциях против России.

Она сказала, что Америка благосклонно отнесется к возможности ослабления санкций против РФ ради мирных переговоров и вывода армии с Украины.

Пушков отметил, что Нуланд «не послала никакого нового сигнала» о готовности Штатов к переговорам, как написали некоторые СМИ.

— Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые еще раз повторила Нуланд. Вид сбоку, — написал сенатор в Telegram-канале.

До этого стало известно, что Штаты ввели санкции против вице-премьера РФ, руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Также введены ограничительные меры против предпринимателя Сергея Адоньева.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему неинтересно вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, преследуют единственную цель: получать больше помощи от Запада.