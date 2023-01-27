Пушков оценил заявление Нуланд об условиях смягчения санкций против РФ
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о санкциях против России.
Она сказала, что Америка благосклонно отнесется к возможности ослабления санкций против РФ ради мирных переговоров и вывода армии с Украины.
Пушков отметил, что Нуланд «не послала никакого нового сигнала» о готовности Штатов к переговорам, как написали некоторые СМИ.
— Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые еще раз повторила Нуланд. Вид сбоку, — написал сенатор в Telegram-канале.
До этого стало известно, что Штаты ввели санкции против вице-премьера РФ, руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Также введены ограничительные меры против предпринимателя Сергея Адоньева.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему неинтересно вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, преследуют единственную цель: получать больше помощи от Запада.