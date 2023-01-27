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Приметы и советы

Украина потребовала, чтобы отцу Джоковича запретили появляться на Australian Open

Юлия Курганова
Спорт
Украина потребовала, чтобы отцу Джоковича запретили появляться на Australian Open
Фото: Unsplash

Украинские власти потребовали, чтобы Федерация тенниса Австралии запретила отцу Новака Джоковича появляться на трибунах Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) до конца соревнований. Об этом заявил в пятницу, 27 января, посол Украины Василий Мирошниченко.

Он сказал, что Срджану Джоковичу необходимо запретить появляться на трибунах чемпионата до конца турнира, так как он вместе с болельщиками из России выкрикивал дружественные российско-сербские лозунги, а также фотографировался со зрителями, которые держали российские флаги, в том числе с изображением президента РФ Владимира Путина и символикой Z.

— Это неприемлемо. И за это должны быть введены соответствующие санкции, — заявил дипломат в эфире радиостанции ABC.

Он добавил, что и сам Новак Джокович обязан прояснить свою позицию в отношении Украины, отказавшись от поддержки РФ.

Причиной для требований Украины стало опубликованное накануне видео, на которой отец Джоковича высказывается в поддержку России, находясь в компании болельщиков с российскими флагами. После появления этой записи в Сети организаторы турнира заявили, что игроки Australian Open и их команды были еще раз проинформированы о политике мероприятия в отношении флагов России и Белоруссии.

Демонстрация этих флагов была запрещена на турнире из-за многочисленных жалоб болельщиков с Украины, которые 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадион из-за флага России, поднятого на трибуне во время игры российской теннисистки Камиллы Рахимовой против украинки Катерины Байндль.

25 января российский теннисист Андрей Рублев проиграл в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии сербскому оппоненту Новаку Джоковичу.

Украина Австралия Флаги Россия Теннис
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