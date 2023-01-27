Украина потребовала, чтобы отцу Джоковича запретили появляться на Australian Open
Украинские власти потребовали, чтобы Федерация тенниса Австралии запретила отцу Новака Джоковича появляться на трибунах Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) до конца соревнований. Об этом заявил в пятницу, 27 января, посол Украины Василий Мирошниченко.
Он сказал, что Срджану Джоковичу необходимо запретить появляться на трибунах чемпионата до конца турнира, так как он вместе с болельщиками из России выкрикивал дружественные российско-сербские лозунги, а также фотографировался со зрителями, которые держали российские флаги, в том числе с изображением президента РФ Владимира Путина и символикой Z.
— Это неприемлемо. И за это должны быть введены соответствующие санкции, — заявил дипломат в эфире радиостанции ABC.
Он добавил, что и сам Новак Джокович обязан прояснить свою позицию в отношении Украины, отказавшись от поддержки РФ.
Причиной для требований Украины стало опубликованное накануне видео, на которой отец Джоковича высказывается в поддержку России, находясь в компании болельщиков с российскими флагами. После появления этой записи в Сети организаторы турнира заявили, что игроки Australian Open и их команды были еще раз проинформированы о политике мероприятия в отношении флагов России и Белоруссии.
Демонстрация этих флагов была запрещена на турнире из-за многочисленных жалоб болельщиков с Украины, которые 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадион из-за флага России, поднятого на трибуне во время игры российской теннисистки Камиллы Рахимовой против украинки Катерины Байндль.
25 января российский теннисист Андрей Рублев проиграл в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии сербскому оппоненту Новаку Джоковичу.