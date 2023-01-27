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Новый жилой дом по программе реновации появится в районе Перово

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новый жилой дом по программе реновации появится в районе Перово
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект строительство нового жилого дома, который построят в столичном районе Перово в рамках программы реновации. Об этом в пятницу, 27 января, сообщила председатель комитета Анна Яковлева.

— Запланировано строительство пятисекционного дома с подземной одноуровневой автостоянкой. В жилой части запроектировано 409 квартир, из них 129 однокомнатных, 161 двухкомнатная и 119 трехкомнатных. На первом этаже в помещениях общественного назначения смогут разместиться организации торговли и услуг, — сказала она.

Подъезды здания будут оборудованы лифтами разной грузоподъемности. В квартирах выполнят полную внутреннюю отделку, а также установят необходимое оборудование. На прилегающей территории выполнят озеленение и благоустройство, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в районе Перово планируется строительство дома по реновации. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, три секции здания будут образовывать просторный внутренний двор.

Строительство Реновация Район Перово
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