Новый жилой дом по программе реновации появится в районе Перово

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект строительство нового жилого дома, который построят в столичном районе Перово в рамках программы реновации. Об этом в пятницу, 27 января, сообщила председатель комитета Анна Яковлева.

— Запланировано строительство пятисекционного дома с подземной одноуровневой автостоянкой. В жилой части запроектировано 409 квартир, из них 129 однокомнатных, 161 двухкомнатная и 119 трехкомнатных. На первом этаже в помещениях общественного назначения смогут разместиться организации торговли и услуг, — сказала она.

Подъезды здания будут оборудованы лифтами разной грузоподъемности. В квартирах выполнят полную внутреннюю отделку, а также установят необходимое оборудование. На прилегающей территории выполнят озеленение и благоустройство, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в районе Перово планируется строительство дома по реновации. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, три секции здания будут образовывать просторный внутренний двор.