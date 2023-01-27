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Участок под строительство магазина в деревне Акиньшино выставят на торги

Лейла Алиева
Город
Участок под строительство магазина в деревне Акиньшино выставят на торги
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, поселение Марушкинское, деревня Акиньшино, коттеджный посёлок Акиньшино, 47 Карта всех событий

Земельный участок в деревне Акиньшино в ТиНАО выставят на торги в первом квартале этого года. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— В поселении Марушинском на торги будет выставлен земельный участок площадью 600 квадратных метров. Победитель аукциона сможет в течение двух с половиной лет построить здесь магазин, максимальная площадь которого не должна превышать 240 квадратных метров, — рассказал он.

Участок расположен на территории с жилым домом и вплотную примыкает к местной дороге, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно на торги выставили право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Владыкино» на северо-востоке города. В комплексное развитие территории вложат свыше 28 миллиардов рублей, а благодаря реализации проекта появится более 5,5 тысячи новых рабочих мест.

Еще два земельных участка выставили на торги в деревне Зименки, где возведут частные жилые дома. Общая поэтажная площадь зданий, которые можно будет возвести на каждом из участков, составит порядка 580 квадратных метров.

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