Главную новогоднюю елку демонтировали в Кремле

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты демонтировали главную новогоднюю елку в России, которая располагалась на территории Кремля, и отправили ее на переработку. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова в пятницу, 27 января.

— Более тысячи игрушек и около двух километров гирлянд сняты, упакованы и отправлены на хранение, — сказала она.

Само дерево для удобства распилили на части и уже вывезли с территории Кремля. Согласно традиции, елка будет переработана, а из полученной древесины изготовят новые вещи. Однако на текущий момент вопрос, какое именно изделие сделают пока не решен, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что жители столицы сдали более 14 тысячи хвойных деревьев на утилизацию в рамках акции «Елочный круговорот». Экологическая акция проводится в Москве уже в восьмой раз.

Помимо этого, в Московском зоопарке подвели итоги акции по сбору новогодних деревьев. С 1 по 8 января для обитателей зоосада привезли около тысячи елей и пихт, которые будут использованы в качестве лакомства и игрушек для животных.