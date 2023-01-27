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«Оставшаяся без пиара одинокая девочка»: Линникова вновь столкнулась с хейтом

Лейла Алиева
Общество
«Оставшаяся без пиара одинокая девочка»: Линникова вновь столкнулась с хейтом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова, представлявшая Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане, снова столкнулась с хейтом от украинских жительниц.

«Столько соблазняющих фото, а уверенности нет. Одна маска! Приходите на диагностику, найдем вам мужчину», — написал один из пользователей Сети.

В свою очередь модель не стала долго молчать и ответила хейтерше, с которой, видимо, знакома.

— С уверенностью все в порядке — я же тебя уволила. Поэтому советы можно раздать другим, а не мне. Правильный для меня мужчина появится в нужное время, — написала Линникова.

Однако женщина не унималась и назвала россиянку «оставшейся без пиара одинокой девочкой».

На конкурсе «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане представительница Украины Виктория Апанасенко не захотела стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия — 2022» Анной Линниковой на общей фотосессии. После этого российская модель подверглась хейту со стороны соотечественниц Апанасенко. Линникова рассказала, что планировала отказаться от конкурса «Мисс Вселенная», однако решила пройти этот путь.

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