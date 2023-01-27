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Ростех начал разработку способных наносить удары роем дронов для нужд СВО

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Технологии
Ростех начал разработку способных наносить удары роем дронов для нужд СВО
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Госкорпорация «Ростех» начала разработку новых дронов для спецоперации на Украине, которые смогут наносить удары в составе роя. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов.

— Создаются малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию, — сказал он.

Помимо этого, в функционал дронов включат возможность сброса гранат. По словам Чемезова, подобная техника внесла весомые коррективы в характер боевых действий, что осознается в руководстве корпорации и Министерства обороны России, передает РИА Новости.

До этого руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что в зоне спецоперации на Украине пройдет испытание разведывательной и ударной версии боевого робота «Маркер». По его словам, сейчас проходит отработка новинки.

Новейший российский робот «Маркер» может стать настоящей грозой для натовских танков Abrams и Leopard. Что это за робот, чем он уникален и как будет уничтожать вражескую технику — в материале «Вечерней Москвы».

квадрокоптеры Спецоперации Ростех
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