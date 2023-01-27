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Приметы и советы

Дизайнер дал советы, как сделать пространство в квартире уютным и стильным

Ирина Игнатенко
Общество
Дизайнер дал советы, как сделать пространство в квартире уютным и стильным
Фото: pixabay.com

Освежить интерьер и сделать пространство более комфортным и стильным можно без лишних затрат. Достаточно знать несколько базовых правил. О них рассказал дизайнер Сергей Коцерубов.

По словам эксперта, ключевой момент — это свет. В квартире должно быть светло и просторно, должен ощущаться воздух. Такого эффекта можно добиться и в небольшом пространстве, нужно только избавиться от вещей, которые захламляют пространство.

Также важны цвет и текстура. Добиться эффекта дорогого интерьера проще, если использовать светлые оттенки и гладкие текстуры. Особенно портят вид дешевые обои с орнаментом. Что касается мебели, то стоит выбирать предметы из натурального дерева или качественного ламината, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В 2022 году в России вырос объем предложений отечественных товаров для строительства и ремонта. Наиболее популярной стала продукция экономсегмента, передает ФАН.

Ранее дизайнеры перечислили четыре неактуальных варианта украшения дома к Новому году.

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