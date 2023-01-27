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Движение в Северо-Западном тоннеле восстановили после возгорания автомобиля

Лейла Алиева
Происшествия
Движение в Северо-Западном тоннеле восстановили после возгорания автомобиля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение в Северо-Западном тоннеле удалось восстановить после возгорания автомобиля. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в этот же день в Северо-Западном тоннеле при движении в сторону центра, где загорелся автомобиль «Мазда». В результате пожара никто не пострадал. Однако в связи с произошедшим движение на участке было затруднено.

Другое ДТП произошло накануне в Подмосковье на трассе М11 Москва — Санкт-Петербург, где столкнулись 16 автомобилей. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

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