Движение в Северо-Западном тоннеле восстановили после возгорания автомобиля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение в Северо-Западном тоннеле удалось восстановить после возгорания автомобиля. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в этот же день в Северо-Западном тоннеле при движении в сторону центра, где загорелся автомобиль «Мазда». В результате пожара никто не пострадал. Однако в связи с произошедшим движение на участке было затруднено.

Другое ДТП произошло накануне в Подмосковье на трассе М11 Москва — Санкт-Петербург, где столкнулись 16 автомобилей. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.