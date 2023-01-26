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Массовое ДТП с участием 16 машин произошло в Подмосковье

Евгений Жуков
Происшествия
Массовое ДТП с участием 16 машин произошло в Подмосковье
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В Подмосковье на трассе М-11 Москва — Санкт Петербург столкнулись 16 автомобилей. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Само ДТП произошло на 57-м километре дороги М-11 «Нева».

На текущий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины аварии, передает ТАСС.

26 января в ЦАО произошло ДТП с участием полицейской машины и автомобиля такси. В результате столкновения пострадали два человека.

Еще одно ДТП произошло в районе дома № 79 по Щелковскому шоссе. Столкнулись четыре автомобиля, в том числе две маршрутки. В результате аварии пострадали два человека.

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