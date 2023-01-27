«Чтобы не помешать»: отец Джоковича пропустит полуфинальный матч сына на Australian Open

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Отец именитого теннисиста из Сербии Новака Джоковича Срджан пропустит полуфинальный матч своего сына на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) из-за инцидента с флагом России. Об этом он сообщил в пятницу, 27 января.

По его словам, он был на улице с болельщиками сербского теннисиста для празднования его победы над Андреем Рублевым. Джокович-старший не хотел ввязывать себя в конфликт, в связи с этим он решил посмотреть игру сына по телевизору.

— Моя семья пережила ужас войны, и мы желаем только мира. Чтобы на сегодняшнем полуфинале не помешать ни моему сыну, ни другому игроку, я решил наблюдать за игрой по телевизору, — заявление Срджана опубликовало издание The Age.

До этого украинские власти потребовали, чтобы Федерация тенниса Австралии запретила отцу Новака Джоковича появляться на трибунах Australian Open до конца соревнований. Причиной для требований Украины стало опубликованное накануне видео, на котором отец Джоковича высказывается в поддержку России, находясь в компании болельщиков с российскими флагами.