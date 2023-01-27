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Премьер Венгрии заявил о намерении наложить вето на санкции Евросоюза против России

Александр Афонин
В мире
Премьер Венгрии заявил о намерении наложить вето на санкции Евросоюза против России
Фото: Pixabay

Венгерское правительство намерено наложить вето на возможные санкции Евросоюза против ядерной энергетики России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 27 января.

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