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Приметы и советы

ООН призвала Европу готовиться к новой волне украинских беженцев

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ООН призвала Европу готовиться к новой волне украинских беженцев
Фото: shutterstock

Страны Евросоюза должны начать готовиться к приему новой волны украинских беженцев. Об этом в пятницу, 27 января, заявил Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди

— Каждая эскалация войны означает риск появления новых потоков беженцев, — пояснил он.

По словам комиссара, Россия усиливает давление на восточном направлении, а желание мирных жителей укрыться в безопасности является естественным в данной ситуации, передает издание Spiegel.

В последнее время в европейских странах все чаще стала появляться информация об усталости от беженцев из Украины. Так, руководителя департамента соцслужб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в расизме после его заявлений об украинских беженцах. Чиновник назвал украинцев более требовательными по сравнению с другими беженцами.

До этого стало известно, что беженцы с Украины смогут бесплатно проживать в Чехии в общежитиях или пансионах в течение только 150 дней. Такую инициативу предложило министерство труда республики в поправке к закону lex Ukraine. Отмечается, что целью этой инициативы является возможность освободить места для других нуждающихся и мотивировать украинских беженцев работать.

Украина ООН беженцы
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