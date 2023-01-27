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Правительство РФ упростило механизм подачи документов для поступления в вузы

Лейла Алиева
Общество
Правительство РФ упростило механизм подачи документов для поступления в вузы
Фото: Вечерняя Москва

Правительство РФ упростило механизм подачи документов для поступления в вузы. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в кабмине.

— Выпускникам российских школ будет проще подать документы для поступления в вуз онлайн с помощью специального сервиса. Часть сведений, которые раньше приходилось заполнять в ручном режиме, теперь при необходимости будет подгружаться автоматически за счет интеграции информационных систем, — говорится в сообщении.

Речь идет о сервисе «Поступление в вуз онлайн», к которому подключили ряд цифровых платформ, среди них «Физическая культура и спорт». При этом информация о поступлении также будет отображаться в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг, передает сайт правительства России.

В конце 2022 года Минобрнауки России предложило с 1 сентября следующего года увеличить ряд стипендий до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов.

Также Минобрнауки рекомендовало вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября этого года. Женщины, заключили в министерстве, также имеют право пройти курс военной подготовки.

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