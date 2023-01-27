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«Проявляется уже при рождении»: диетолог Русакова рассказала, для кого опасен глютен

Иссалина Аюпова

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«Проявляется уже при рождении»: диетолог Русакова рассказала, для кого опасен глютен
Фото: Pixabay

Довольно распространено мнение, что глютен вреден для здоровья. Так ли это на самом деле, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, непереносимость глютена на самом деле довольно редкое явление, поэтому его опасность сильно преувеличена.

— В мире достаточно мало людей, у которых отмечается генетическая аномалия, препятствующая усвоению глютена. Это редкое заболевание, которое проявляется уже при рождении, — пояснила Русакова.

Диетолог отметила, что для таких людей глютен действительно представляет опасность, поэтому его употребление противопоказано.

— Также пожилым людям рекомендуется сокращать количество глютена в рационе, потому что он хуже усваивается из-за общего замедления метаболизма, — предупредила врач.

Если же у человека нет непереносимости глютена и аллергических реакций, по мнению Русаковой, его спокойно можно включать в рацион.

— Глютен придает особую консистенцию продуктам и делает их более привлекательными для употребления, поэтому полностью исключать его из рациона нет смысла, — считает диетолог.

А диетолог НИИ питания Российской академии медицинских наук Анжела Тарасенко рассказала, какие симптомы указывают на непереносимость глютена. По ее словам, целиакия, или непереносимость глютена, возникает вследствие употребления трех видов злаков: пшеницы, ржи и ячменя. Диетолог подчеркнула, что симптоматика целиакии обширна и включает в себя множество проявлений.

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