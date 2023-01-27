«Тараканьи бега»: Памфилова прокомментировала введенные против нее санкции со стороны Японии

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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова не имела каких-либо активов за рубежом, а посещать Японию не планировала. Об этом глава ЦИК сообщила в пятницу, 27 января, комментируя введение в отношении нее японских санкций.

— Никаких активов за рубежом у меня в принципе нет и никогда не было, включая Японию, — сказала она.

Председатель ЦИК добавила, что введение новых санкций напоминает ей «тараканьи бега». Страны Запада «бегают от света во тьму», пытаясь нанести вред для России.

— Участь их незавидна, но жалости не испытываю, — цитирует Памфилову РИА Новости.

23 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит поддерживать политику санкций в отношении России и поддержки Украины. По его словам, подобные решения помогут укреплению отношений G7 и стран глобального Юга.

27 января стало известно, что японские власти с 3 февраля запретят экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Также в рамках нового пакета санкций Япония запретит ввоз в РФ оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.