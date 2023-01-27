Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Тараканьи бега»: Памфилова прокомментировала введенные против нее санкции со стороны Японии

Александр Афонин
Общество
«Тараканьи бега»: Памфилова прокомментировала введенные против нее санкции со стороны Японии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова не имела каких-либо активов за рубежом, а посещать Японию не планировала. Об этом глава ЦИК сообщила в пятницу, 27 января, комментируя введение в отношении нее японских санкций.

— Никаких активов за рубежом у меня в принципе нет и никогда не было, включая Японию, — сказала она.

Председатель ЦИК добавила, что введение новых санкций напоминает ей «тараканьи бега». Страны Запада «бегают от света во тьму», пытаясь нанести вред для России.

— Участь их незавидна, но жалости не испытываю, — цитирует Памфилову РИА Новости.

23 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит поддерживать политику санкций в отношении России и поддержки Украины. По его словам, подобные решения помогут укреплению отношений G7 и стран глобального Юга.

27 января стало известно, что японские власти с 3 февраля запретят экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Также в рамках нового пакета санкций Япония запретит ввоз в РФ оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Япония Санкции Элла Памфилова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте