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Стереоскопы установили на выставках проекта «Москва — с заботой об истории»

Араз Салехов
Город
Стереоскопы установили на выставках проекта «Москва — с заботой об истории»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты установили стереоскопы на всех выставках проекта «Москва — с заботой об истории», которые разместили в 29 столичных центрах госуслуг. Об этом в пятницу, 27 января, сообщила директор центров госуслуг «Мои документы» Ольга Фефелова.

— Благодаря этим приборам горожане могут посмотреть объемные изображения, фотографии и открытки. Летом прошлого года мы в пилотном режиме запустили стереоскоп во флагмане СЗАО и получили положительные отзывы, поэтому приняли решение поставить их на всех выставках в 29 центрах госуслуг, — поделилась она.

Сейчас посетители могут изучить экспозицию «Мечты москвичей в Новый год. 1941–1942», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в стенах центров госуслуг была открыта онлайн-выставка «Мечты москвичей в Новый год. 1941». Пользователи узнают, какие подарки фронтовикам готовили жители и чем украшали новогоднюю елку на передовой и в тылу в годы Великой Отечественной войны.

25 января заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Москвы Кристина Сиротинина сообщила, что в столичных центрах госуслуг начали показывать современные мультсериалы в рамках совместной акции с киностудией «Союзмультфильм». В частности, можно посмотреть: «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Крутиксы», «Ну, погоди! Каникулы», «Монсики», «Тайны медовой долины» и «Мартышкины».

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