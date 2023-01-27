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Семейные проблемы: напавший на посольство Азербайджана в Тегеране объяснил свое преступление

Лейла Алиева
В мире
Семейные проблемы: напавший на посольство Азербайджана в Тегеране объяснил свое преступление
Фото: shutterstock

Полиция Ирана задержала мужчину, который напал на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на начальника местных правоохранительных органов.

— Вошедший сегодня утром в посольство Азербайджана открыл огонь из стрелкового оружия, в результате чего один человек был убит, двое получили ранения. Нападавший был немедленно задержан, расследование продолжается, — рассказал он.

Нападавший ворвался в здание азербайджанского посольства вместе с двумя детьми. По его словам, преступление он совершил из-за личных и семейных проблем.

О нападении на посольство Азербайджана в Тегеране стало известно в этот же день. В пресс-службе азербайджанского МИД рассказали, что, вооружившись автоматом Калашникова, неизвестный убил начальника охраны и ранил еще двух сотрудников охранной службы.

В связи с произошедшим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам. Также она добавила, что чуть позже будет дан развернутый комментарий по этому инциденту.

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