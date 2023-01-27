Посольство Азербайджана в Тегеране подверглось вооруженному нападению

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В Тегеране неизвестный напал на посольство Азербайджана. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

— 27 января в 08:30 по бакинскому времени (07:30 по московскому времени — прим. «ВМ») совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран, — говорится в сообщении.

Вооружившись автоматом Калашникова, неизвестный убил начальника охраны и ранил еще двух сотрудников охранной службы. В настоящее время состояние раненых оценивается как удовлетворительное, передает ТАСС.

В начале декабря испанская полиция изъяла три конверта, которые были адресованы посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге. Правоохранительные органы королевства начали следственные действия.

По всему миру участились случаи обнаружения необычных отправлений в иностранные посольства. Так, 12 декабря сообщалось, что диппредставительство Украины в Греции получило окровавленную посылку. В графе «адрес отправителя» числилось расположение автосалона Tesla в немецком городке Зиндельфинген.