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Захарова отреагировала на нападение на посольство Азербайджана в Иране

Араз Салехов
В мире
Захарова отреагировала на нападение на посольство Азербайджана в Иране
Фото: МИД РФ

Москва шокирована событиями, произошедшими в Иране, где злоумышленники напали на посольство Азербайджана. Об этом в пятницу, 27 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам, — поделилась она.

Дипломат в своем Telegram-канале добавила, что чуть позже будет дан развернутый комментарий по этому инциденту.

До этого стало известно, что неизвестный совершил нападение на азербайджанское посольство в Тегеране. Злоумышленник убил начальника охраны и ранил еще двух сотрудников охранной службы. При нем был автомат Калашникова. В настоящее время состояние раненых оценивается как удовлетворительное.

До этого в украинском посольстве в Мадриде произошел инцидент — 74-летний мужчина прислал письмо со взрывчаткой в дипломатическое представительство страны. Помимо этого, оно было отправлено премьеру Испании Педро Санчесу. Согласно предоставленным данным, 74-летний мужчина проживал в населенном пункте Миранда-де-Эбро (автономное сообщество Кастилия-и-Леон).

Иран Мария Захарова Азербайджан Посольства
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