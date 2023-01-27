«Сложно найти достойного»: Погребняк рассказала, почему Бузовой не везет в любви

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Блогер и близкая подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк объяснила, почему телеведущая до сих пор не нашла вторую половинку.

— Сейчас вообще очень сложно найти достойного мужчину, который будет уважать, ценить и оберегать свою женщину. Не то что ты влюбился в красивую успешную девушку и решил ее посадить дома, чтобы она варила тебе борщи, а помогать ей развивать ее творчество, помогать ей в ее бизнесе, быть не только мужем или парнем, а быть еще и другом, наставником, — отметила она.

По словам Погребняк, сейчас большое количество самоуверенных мужчин, которые считают, что девушка должна делать все что они скажут. Однако такой формат отношений не устраивает девушек, которые уже реализовали себя, это касается и Бузовой. Поэтому она еще не встретила того мужчину, который стал бы для нее не только мужем, но и поддержкой и опорой, передает StarHit.

До этого Бузова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что хотела бы в будущем завести семью, она уверена, что рано или поздно это случится. Певица отметила, что она умеет слушать других людей.

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