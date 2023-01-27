Автомобилисты рассказали о своих главных страхах на дороге

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Российские автомобилисты рассказали о своих главных страхах на дорогах.

Большинство участников исследования (90 процентов) рассказали, что хотя бы раз в год сталкиваются с происшествиями на дороге. Относительно страхов за рулем почти половина (48 процентов) озвучили опасения, связанные с пешеходами, внезапно выбегающими на дорогу. Также многие боятся потерять контроль над автомобилем (36 процентов). Еще 34 процента боятся, что неожиданно на дороге появится животное. Также многие опасаются агрессивных водителей.

Водители также поделились, что во избежание ДТП большинство держат дистанцию на дороге и используют сигналы поворота при перестроении, передает Life.ru.

Ранее сообщалось, что власти планируют в 2024 году запустить по всей России мобильное приложение «Народный инспектор», с помощью которого обычные пользователи смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения и получать за это бонусы, а автомобилисты — штрафы, передает НСН.

Если грамотно разговаривать с остановившим сотрудником ГИБДД, то высок шанс, что инспектор просто передумает просить водителя «дунуть в трубочку». Напрямую отказываться от медосвидетельствования нельзя, так как после этого автолюбителя автоматически посчитают нетрезвым. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.