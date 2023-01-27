Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Цирконы» надводного базирования примут на вооружение ВМФ России в этом году

Лейла Алиева
Общество
«Цирконы» надводного базирования примут на вооружение ВМФ России в этом году
Фото: Минобороны РФ

Военно-морской флот России примет на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон» надводного базирования в этом году. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил генеральный директор, генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов.

— Выполняется стандартный набор процедур и оформление набора документов по принятию «Циркона» на вооружение. Ничего необычного тут нет, — приводит его слова РИА Новости.

Недавно экипаж фрегата «Адмирал Горшков» отработал в Атлантическом океане нанесение удара гиперзвуковой ракетой «Циркон». Как отметили в Минобороны РФ, в рамках учений фрегат показал высокую слаженность действий и выполнил все поставленные задачи.

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали настоящим кошмаром для западных военных специалистов, написал Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau. Почему эти российские ракеты можно считать особенными, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Специалист отметил, что российские военные имеют в арсенале гиперзвуковое оружие, которое можно запускать с земли («Авангард»), воздуха («Кинжал»), над водой и из-под воды («Циркон»).

Оружие Россия Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте