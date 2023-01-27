«Жириновский желал мне медленной смерти»: Шукшина рассказала, как молилась за здоровье политика

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российская актриса Мария Шукшина прокомментировала смерть политика Владимира Жириновского. Она поделилась историей одной из передач на НТВ.

— Он был постоянным участником шоу на НТВ. Меня тогда всячески поливали грязью. И там, в эфире НТВ, он пожелал мне медленной смерти вдали от дома за все, что я делаю. Через короткое время он попал в больницу, пролежал там два месяца в коме и умер, — поделилась она.

Артистка добавила, что после этой передачи ей названивали журналисты, однако она отказывалась комментировать эту ситуацию. По ее словам, она начала молиться за здоровье Жириновского, когда узнала, что тот в клинике, сообщают «Аргументы недели».

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. До этого политик почти два месяца провел в Центральной клинической больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония». Она развилась из-за коронавирусной инфекции.

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