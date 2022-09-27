Собянин присвоил улице на западе Москвы имя Жириновского

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому улица на западе города получит имя основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 27 сентября.

— Правительство Москвы постановляет: присвоить безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от Нежинской улицы вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный заказник «Долина реки Сетуни» в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы, наименование — улица Жириновского, — говорится в документе.

До этого глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что на западе Москвы появится улица имени основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он выразил от лица всей фракции благодарность мэру и правительству города.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. До этого политик почти два месяца провел в Центральной клинической больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония». Она развилась из-за коронавирусной инфекции.