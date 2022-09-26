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Слуцкий: Улица имени Жириновского появится на западе Москвы

Евгений Белоусов
Город
Слуцкий: Улица имени Жириновского появится на западе Москвы
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Западный административный округ, район Очаково-Матвеевское Карта всех событий

На западе Москвы появится улица имени основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил лидер партии и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль Долины реки Сетуни в районе Очаково-Матвеевское, — сказал парламентарий.

Он добавил, что соответствующее распоряжение уже было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным. Слуцкий в Telegram-канале также выразил от лица всей фракции благодарность мэру и правительству города.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. До этого политик почти два месяца провел в Центральной клинической больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония». Она развилась из-за коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что тяжелая степень заболевания и особенности его течения не позволили врачам спасти жизнь Жириновского.

Владимир Жириновский Западный административный округ (ЗАО) Москва Леонид Слуцкий
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