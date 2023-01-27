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Около 392 тысяч человек подключались к сети Wi-Fi на вокзалах Москвы в 2022 году

Александр Афонин
Город
Около 392 тысяч человек подключались к сети Wi-Fi на вокзалах Москвы в 2022 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В прошлом году около 392 тысяч пассажиров столичных вокзалов подключились к бесплатной сети Wi-Fi. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

— Пассажиры и посетители вокзальных комплексов Москвы загрузили около 185,5 тысячи гигабайт данных, воспользовавшись доступом к Wi-Fi, что на 43 процента больше, чем годом ранее. Всего же подключились к бесплатному интернету в 2022 году около 392 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Лидером по количеству подключений стал Павелецкий вокзал, где пассажиры скачали около 46,5 тысячи гигабайт информации. На второй месте расположился Ленинградский вокзал — 44 тысяч гигабайт данных. Замкнул тройку лидеров Ярославский вокзал с почти 30 тысячами гигабайт трафика, передает агентство городских новостей «Москва».

23 января на Белорусском вокзале в столице презентовали новый вагон в составе передвижного музея «Поезд Победы». Расположившаяся в нем экспозиция посвящена военным трибуналам в Нюрнберге, Токио и Хабаровске.

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