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Два килограмма мефедрона изъяли инспекторы ГИБДД у водителя в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Два килограмма мефедрона изъяли инспекторы ГИБДД у водителя в Подмосковье
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, деревня Самойлово Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники ГИБДД задержали водителя, о которого в автомобиле обнаружили два килограмма мефедрона. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 27 января.

По ее словам, злоумышленника обнаружили в результате оперативно-розыскных действий. Задержали 31-летнего жителя Волгоградской области в лесу у деревни Самойлово Сергиево-Посадского городского округа, когда подозреваемый в распространении наркотиков проезжал мимо на своей иномарке.

При досмотре машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили два свертка с неизвестным порошком. Позже экспертиза показала, что в упаковках находится мефедрон, общей массой около двух килограмм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Ранее стало известно, что примерно такую же партию изъяли у мужчины в Раменском городском округе. Однако в тот раз мужчина выдал себя самостоятельно, занервничав при разговоре с инспекторами ГИБДД.

Подмосковье Сергиев Посад Московская область МВД Наркотики
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