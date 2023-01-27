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Приметы и советы

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР

Лейла Алиева
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР
Фото: shutterstock

Доступ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) ограничен. Об этом свидетельствуют появившиеся в пятницу, 27 января, данные Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам.

Доступ ограничивается к сайтам cia.gov и fbi.gov.

— Ограничивается к сайту, — говорится в результатах поиска.

При этом кто потребовал блокировки данных сайтов, не уточняется.

В октябре Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к домену t.me. В качестве основания решения указывается статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, и недостоверной информации.

До этого компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации в видеохостинге YouTube. Уточняется, что на учетных записях верхней палаты парламента и телеканала «Вместе-РФ» было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч роликов.

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