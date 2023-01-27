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Синоптик Шувалов предупредил москвичей об осадках в виде снега на следующей неделе

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Шувалов предупредил москвичей об осадках в виде снега на следующей неделе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве и Московской области на выходных и на следующей неделе.

Он отметил, что в субботу и воскресенье будет облачно, без солнца. Ночью будет около минус восьми, днем — минус три градуса.

По его словам, на следующей неделе циклоны будут вести себя активнее.

Атмосферное давление ко вторнику составит 735–732 миллиметра, усилится ветер. Прогнозируются осадки в виде снега. Температура во второй половине следующей недели может подняться до нуля — плюс двух градусов, передает RT.

Ранее сообщалось, что температурные качели в Санкт-Петербурге, где оттепель сменилась заморозками, привели к образованию на дорогах гололеда, передает Nation news.

К концу января погода в Москве снова обретет зимние черты, снежный покров в городе будет достигать 34 сантиметров. Об этом 22 января сообщили в центре погоды «Фобос».

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