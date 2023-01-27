Образовательная выставка «Навигатор поступления» пройдет в Москве 28–29 января

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, Краснопресненская набережная, 12 Карта всех событий

В период с 28 по 29 января состоится образовательная выставка «Навигатор поступления» в Центре международной торговли. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы столицы.

— В крупнейшей в России образовательной выставке примут участие более 50 российских вузов и колледжей, — говорится в сообщении.

Участие в событии бесплатное. Мероприятие пройдет 28 и 29 января — с 11:00 до 19:00. Оно состоится по адресу Краснопресненская набережная, дом 12.

Также стало известно, что специалисты установили стереоскопы на всех выставках проекта «Москва — с заботой об истории», которые разместили в 29 столичных центрах. Сейчас посетители могут изучить экспозицию «Мечты москвичей в Новый год. 1941–1942».

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что два миллиона горожан и туристов посетили музеи ВДНХ в 2022 году. По ее словам, самой популярной выставочной площадкой оказался крупнейший в России центр «Космонавтика и авиация», который принял порядка 570 тысяч человек.