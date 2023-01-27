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Пьяный вандал порезал обивку сидений в столичном вагоне метро. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный вандал порезал обивку сидений в столичном вагоне метро. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, метро Таганская Карта всех событий

В центре столицы вандал повредил обивку кресла в вагоне метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 27 января.

Инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал по Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Китай-Город» и «Таганская». В какой-то момент пьяный пассажир достал канцелярский нож, порезал обшивку сидений и вышел из вагона.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

О случившемся очевидцы сообщили в полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Свой поступок мужчина объяснил сложившимися бытовыми проблемами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Фигурант подписал обязательство о явке.

Еще один инцидент в метро произошел на Калужско-Рижской линии. Злоумышленник вскрыл пожарный шкаф и полил водой пол и проходящий поезд.

Вандализм Москва МВД Метро Центральный административный округ (ЦАО)
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